Після ракетного обстрілу на фасаді «Електрону» вилетіло скло з вікон

Львівське підприємство ФЛК «Електрон-Лізинг», яке постраждало від ракетних обстрілів у травні, отримає від міста 300 тисяч гривень допомоги. За ці кошти засклять вікна та відновлять пошкодження будівлі.

Крім цього, міськрада надасть фінансову підтримку чотирьом релокованим підприємствам: ТзОВ «КМЦ Гідравлік» (на відшкодування орендної плати); ТзОВ «Ромашка» (на відшкодування орендної плати); ФОП Лариса Поліщук (на відшкодування орендної плати та комунальних послуг); ФОП Марія Тітаренко (на відшкодування вартості закупівлі обладнання).

«За підсумками засідання експертної комісії щодо надання ваучерної підтримки бізнесу у період воєнного стану, у Ратуші визначили ще 5 підприємств, які отримають фінансову допомогу від міста. Так, 4 суб’єкти господарювання отримають ваучери на релокацію, а одне підприємство – компенсаційний ваучер на відшкодування витрат за відновлення знищеного та пошкодженого майна від ракетного обстрілу», – повідомили у Львівській міськраді 7 грудня.

Нагадаємо, у липні 2022 року Львівська міська рада почала приймати заявки від підприємців на ваучерну допомогу від міста. За цією програмою бізнес може отримати до 300 тис. грн на підтримку чи розвиток власної справи. Підприємці можуть отримати компенсацію за придбання обладнання і матеріалів, будівельних матеріалів, оновлення матеріально-технічної бази, придбання чи оренду нерухомого майна. Ваучерна підтримка у Львові надається ще з 2018 року. За цей період нею скористались понад 50 підприємців.