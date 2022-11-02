Візуалізація майбутнього будівництва

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 2 листопада погодив відбудову станції технічного обслуговування авто, яку знищили російські ракети навесні 2022 року.

Йдеться про станцію технічного обслуговування на вул. Шевченка, 154-в. Внаслідок терористичної атаки 18 квітня загинуло семеро людей, а СТО була повністю зруйнована. Уже за місяць після ракетної атаки СТО частково відновила роботу.

У середу, 2 листопада, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на реконструкцію станції технічного обслуговування з автомийкою. МУО отримав власник СТО, львів’янин Роман Стельмащук.

Під час засідання виконкому заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що мерія фінансово допоможе підприємству.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни запустили декілька ракет по території СТО у Львові. Окремі будівлі відновленню не підлягають. Від вибухової хвилі близько 40 автомобілів клієнтів було пошкоджено та знищено.