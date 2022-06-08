Тролейбус доукомплектували додатковою батареєю, він став важчим на 750 кг та втратив три сидіння для пасажирів

У середу, 8 червня, вулицями Львова у тестовому режимі проїхав перший львівський тролейбус «Електрон» з автономним ходом. Він зможе проїхати автономним ходом 20 км, потім потребуватиме 3-годинної підзарядки. Про це повідомила Львівська міськрада.

Разом із технічними працівниками ЛКП «Львівелектротранс» тролейбус здійснив свій перший тестовий рейс із території заводу до вул. Сахарова. А далі – по вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Стрийській – до ТРЦ «King Cross Leopolis». У зворотному напрямку тролейбус попрямував до старого трамвайного депо на вул. Городоцькій.

Тролейбус доукомплектували додатковою батареєю, він став важчим на 750 кг та втратив три сидіння для пасажирів. Проте він зможе проїхати автономним ходом 20 км, а для «відновлення сил» потребуватиме лише 3-годинної підзарядки.

Попереду ще додаткова сертифікація, яку проводить державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Тільки після цього тролейбус передадуть місту.

«Випробування планують провести після 20 червня, тому є шанс, що на початку липня парк львівського електротранспорту чекатиме на ще одне поповнення», – зазначили у ЛКП «Львівелектротранс».