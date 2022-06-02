З четверга, 2 червня, у Львові відновлюють курсування маршрутів, які скасували або скоротили через брак пального. Окрім того, віднині у міських автобусах починає діяти новий тариф – 15 грн за одну поїздку.

Так, з 2 червня у львівських міських автобусах разова поїздка подорожчала з 10 грн до 15 грн. Таке рішення прийняв виконком міської ради через зростання ціни на пальне. При цьому вартість проїзду в електротранспорті міста не змінилась.

Також від сьогодні відновлюють повноцінну роботу на автобусних маршрутах, які раніше були вкорочені чи призупинили курсування через ситуацію із пальним. Зокрема, відновлюють курсування маршрути №10 та №11. Також повноцінно відновлює курсування маршрут №61. На цьому маршруті курсуватиме 7 великих автобусів.

Також відновлює свою роботу маршрут №5а, збільшили кількість автобусів на маршруті №52. А на маршруті №8а курсуватимуть великі, комфортні автобуси.

Також, за інформацією АТП №1, з 2 червня змінено схеми руху автобусних маршрутів №5а і №52:

Маршрут №5а буде продовжений від пл. Різні по просп. Чорновола, вул. Липинського до вул. Варшавської (в зворотному напрямку вул. Варшавська, пр. Чорновола і далі за звичним маршрутом). Маршрут №52 замість вул. Варшавської буде курсувати по вул. Липинського, Богдана Хмельницького до Галицького перехрестя і в зворотному напрямку.

Також відновлять роботу автобусні маршрути:

№55 – c. Збиранка – вул. Замарстинівська – пр. Чорновола – вул. Варшавська, 191 – пр. Чорновола – вул. Замарстинівська – с. Збиранка.

№56 – с. Великі Грибовичі – вул. Грінченка.