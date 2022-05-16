Мінімальна вартість поїздки у приміських маршрутках подорожчала з 15 до 20 грн

Перевізники, які здійснюють приміські та міжміські перевезення на Львівщині, вкотре піднімають вартість проїзду. Це вже друге зростання тарифів з лютого цього року. Головною причиною називають зростання ціни пального.

У понеділок, 16 травня, керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що зараз тарифи у приміських та міжміських маршрутках Львівщини зросли на 15%. Мінімальна вартість поїздки подорожчала з 15 до 20 грн, а вартість за 1 км – з 1,4 грн до 1,5-1,6 грн (з ПДВ та страховим збором). Нагадаємо, попереднє зростання тарифів в обласних маршрутках відбулося у лютому цього року та збіглося з початком повномасштабної російської агресії.

«Процес підняття тарифів триває цього тижня. Хто вже підняв, хто завтра, хто післязавтра. Не буде однаковий тариф у всіх, все буде залежати від того, яка економіка в того чи іншого підприємства», – розповів Іван Велійка.

Відповідно до закону, приміські та міжміські перевізники самостійно регулюють тариф, лише надають відповідну інформацію ЛОВА. «Це питання обговорювали у Львівській ОВА. Вони розуміють, що іншого варіанту немає. Вирішити питання з пальним вони не можуть. Ми готові возити людей, але влада мала би вирішити питання з пальним за адекватними цінами для громадського транспорту, тоді можна було б про щось говорити», – зазначив Іван Велійка.

Він пояснив, що на приміських та міжміських маршрутах перевізники заправляють автобуси на загальних підставах. «У Львові треба віддати належне заступниці міського голови Ірині Маруняк, вона провела переговори з компанією ОККО. Останні два тижні ціна тримається на рівні 46-48 грн/літр. Як буде далі – невідомо», – додав Іван Велійка.

Водночас, з його слів, у Львові перевізники теж наполягають на зростання тарифів, однак тут вони не можуть самостійно діяти, потрібне рішення виконкому. Міська влада наразі таких рішень не приймає.