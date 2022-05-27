З 2 червня вартість проїзду у міських автобусах становитиме 15 грн

У Львові підняли вартість проїзду в міських автобусах з 10 до 15 грн. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради у п’ятницю, 27 травня. Раніше приватні перевізники, зважаючи на суттєве подорожчання пального, просили підняти тариф, залежно від маршруту, від 17 до 25 грн, погрожуючи у випадку відмови припинити роботу.

Новий тариф 15 грн за одну поїздку почне діяти з четверга, 2 червня. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, причиною підняття вартості проїзду в автобусному транспорті є суттєве зростання цін на пальне.

«Автоперевізники просили підняти ціну на проїзд до понад 20 гривень. В попередній тариф закладена вартість пального 24 грн. Сьогодні вона майже 60 грн. Тому робота автобусів стала збитковою. Не допомогло врегулювати ситуацію і скорочення на 20% дублюючих маршрутів», – пояснив рішення про підвищення вартості проїзду Олег Забарило.

Водночас ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах не змінюється, наголосили у мерії. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

Раніше перевізники Львова попереджали про можливу зупинку курсування громадського транспорту, якщо мерія не погодиться підняти тарифи. Зважаючи на суттєве подорожчання пального, приватні львівські перевізники просили підняти тариф, залежно від маршруту, від 17 до 25 грн, погрожуючи у випадку відмови просто зупинити транспорт.

Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Львова підвищували у травні 2021 року – з 7 до 10 грн. Цей тариф встановлювався з розрахунку на вартість дизельного пального у 24 грн/л, тоді як зараз вона зросла майже до 57-59 грн/л.

За останні кілька тижнів вартість проїзду у громадському транспорті підняли у багатьох містах – наприклад, у сусідньому Дрогобичі вартість зросла теж до 15 грн, в Ужгороді – до 12 грн. В Чернівцях планують підвищити вартість проїзду до 10 грн, а у Полтаві місцеві перевізники вимагають підвищення до 25 грн.