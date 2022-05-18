Мережі АЗС залучатимуть програми лояльності для продажу пального обласним перевізникам

Через дефіцит пального перевізники зменшили кількість транспорту на обласних маршрутах Львівщини. Про це у середу, 18 травня, повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОВА.

Брак пального в Україні виник через обстріли росіянами нафтопереробних заводів та низки нафтобаз по всій Україні.

«Через відсутність у вільному продажу палива, перевізники Львівщини, які працюють на автобусних маршрутах загального користування, вимушені зменшити кількість транспортних засобів для обслуговування маршрутів», – повідомили в управлінні транспорту і зв’язку ЛОВА.

Зазначається, що тижнева потреба в пальному обласних перевізників становить близько 164 тонни. Аби забезпечити необхідний для перевізників об’єм палива, мережі АЗС «WOG»; «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» залучатимуть корпоративні програми лояльності для продажу дизельного пального перевізникам, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути Львівської області.

Додамо, що раніше через дефіцит пального у Львові скасували п’ять автобусних маршрутів.

Нагадаємо, що за прогнозами експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, до кінця травня ситуація з пальним в Україні має почати стабілізовуватись. Зараз же мережі АЗС обмежили продаж пального через його дефіцит в країні та суттєво підвищили ціни.