Через дефіцит пального у Львові скасували автобусні маршрути №10, 11, 33, 43, 45

У зв’язку із дефіцитом пального у Львові скасували кілька автобусних маршрутів, а на деяких – зменшили кількість транспорту. Водночас трамваї та тролейбуси курсують у посиленому режимі.

Як повідомили у вівторок, 17 травня, у прес-службі Львівської міськради, загалом у місті оптимізували роботу 20% громадського автотранспорту. За словами заступниці міського голови з питань ЖКГ Ірини Маруняк, всі автобуси повернуть на маршрути, як тільки владнається проблема з пальним.

Зокрема у Львові тимчасово скасували автобусні маршрути №10, 11, 33, 43, 45. Маршрут №61 скоротили до пл. Різні, а маршрут №34 дублює автобус №20. Як пояснила Ірина Маруняк, на маршрутах, роботу яких призупинили, курсувало від одного до трьох автобусів і був невеликий пасажиропотік, тож вони були збитковими.

Натомість маршрути з високим пасажиропотоком працюють без змін, а замість призупинених автобусів, курсує електротранспорт.

Нагадаємо, що за прогнозами експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, до кінця травня ситуація з пальним в Україні має почати стабілізовуватись. Зараз же мережі АЗС обмежили продаж пального через його дефіцит в країні та суттєво підвищили ціни.