У Чернівцях з 1 червня планують збільшити тариф на проїзд у маршрутках до 10 грн. Вартість проїзду у міському транспортні розглянуть на найближчому засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Збільшення ціни на громадський транспорт має бути тимчасове – до кінця літа.

Відповідний проект рішення виконкому опублікований на сайті Чернівецької міської ради у середу, 18 травня. Документом пропонується підвищити ціну на проїзд у міських маршрутках до 10 гривень. До цього часу вартість проїзду в міських маршрутках у Чернівцях становила 9 гривень. Востаннє вартість проїзду у чернівецьких маршрутках підвищували у лютому 2022 року. Новий тариф попередньо діятиме протягом літа – із 1 червня по 31 серпня.

«Тимчасово встановити тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті загального користування в межах території Чернівецької міської територіальної громади у розмірі 10ю00 грн в автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутного таксі з 1 червня до 31 серпня 2022 року», – йдеться у проекті рішення.

Напередодні у Чернівецькій міській раді заявляли, що перевізники проводять розрахунок для підвищення вартості проїзду у маршрутках через проблеми із пальним в Україні.

Зазначимо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.

Через нестачу та здорожчання пального у Рівному, до прикладу, майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту на міських маршрутах: станом на обід понеділка, 2 травня, у місті курсувало близько 110 маршруток із 200 маршруток. У Закарпатській області планують збільшити обсяги ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу із 5 до 30%. Пальне з-за кордону уже ввозять місцеві підприємці-власники АЗС, крім того, загальноукраїнські мережі також планують поповнювати запаси нафтопродуктів. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне.