Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав керівників комунальних підприємства міста зменшити видатки на 50% через дефіцит пального. Мер наголосив, що проблеми і постачанням бензину та солярки в Івано-Франківську будуть «як мінімум до кінця року».

Про дефіцит пального та необхідність скоротити видатки для комунальників міський голова Івано-Франківська сказав під час оперативної наради у міськвиконкомі, повідомляє місцевий канал 402. Зокрема, мер наголосив, що наразі у місті ситуація із пальним «дуже непроста» і вона вимагає економії. Руслан Марцінків попросив зменшити видатки комунальних підприємств на 50% та скоротити ліміти споживання палива

«Така ситуація з бензином і соляркою буде до кінця року. Чому? Тому що Україна споживає 800 тис. тонн [пального], завезти можемо 150 тис. тонн – через кордони, через залізниці, через все. Тобто фізично ми не можемо доставити. Тому я хочу бачити кожне комунальне підприємство, виконком, скорочення видатків десь на 50%, у першу чергу – адмінперсонал. Тобто ліміти урізати», – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова наголосив, що паливом спочатку забезпечуються військові, далі – комунальники, які підтримують роботу критичної інфраструктури. Марцінків нагадав про необхідність використанням альтернативного транспорту в місті – велосипедів, а також попросив комунальників налаштуватися, що така ситуація з пальним – надовго.

«Ми розуміємо, солярка іде військовим, у першу чергу, друге – треба залити техніку, яка комунальна, яка працює для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру. Тому солярку, будь ласка, де можна запаси робіть, тому що це – до кінця року. Мінімум. Тому, будь ласка, пішки, велосипед і багато чого іншого. І на довгу дистанцію, будь ласка, всі заправляйтесь, на довгу дистанцію», – додав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, у четвер, 12 травня, мер Івано-Франківська закликав мешканців міста пересідати на велосипеди і більше ходити пішки. Причина – паливна криза в Україні та необхідність економити пальне. За словами мера Франківська, місто має певний запас пального, але для повноцінної роботи громадського транспорту його може не вистачити.