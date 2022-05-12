Руслан Марцінків закликак пересідати на велосипеди і більше ходити пішки

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста пересідати на велосипеди і більше ходити пішки. Причина – паливна криза в Україні та необхідність економити пальне. За словами мера Франківська, наразі місто має певний запас пального, але для повноцінної роботи громадського транспорту його може не вистачити.

Про необхідність економити пальне та пересідати на велосипеди мер Івано-Франківська сказав під час ефіру на радіо «Західний полюс» у четвер, 12 травня. «Закликаю користуватися більше велосипедами, пішохідним рухом. Тим паче, що погода дозволяє зекономити кошти. Давайте переходити на такі речі. Паливна криза може тривати не один день, тому вона може стимулювати нас пересісти на альтернативні види», – зазначив Руслан Марцінків.

Також міський голова додав, що Івано-Франківськ має певний запас палива, однак для повноцінної роботи громадського транспорту його може не вистачити. «Стараємося це вирішувати, але може бути дещо зменшена кількість випуску транспорту. Проблема є. Запаси ми зробили, але ми не знаємо наскільки часу буде ця паливна криза», – додав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, у середу, 4 травня, Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську можуть закінчитися запаси пального для громадського транспорту. Тоді міський голова наголошував, що місто зробило запаси для комунального підприємства «Електроавтотранс», однак вони не є дуже значні. Разом із тим у Франківську поки не планують зменшувати кількість транспорту на маршрутах.