В Ужгороді вирішили збільшити вартість проїзду у міському транспорті з 8 до 12 грн. Відповідне рішення схвалили на засіданні міськвиконкому у середу, 25 травня. Причина збільшення тарифу – суттєве зростання цін на пальне. Попередній раз ціну на проїзд у маршрутках в Ужгороді збільшували у жовтні 2020 року.

Про зміну тарифу на перевезення в міському транспорті повідомила прес-служба Ужгородської міської ради. «12 гривень за проїзд в автобусах на міських маршрутах в Ужгороді – такий тариф прийняли сьогодні на засіданні виконкому Ужгородської міськради. Рішення набуде чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації, воно зумовлене насамперед дуже суттєвим зростанням цін на пальне», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через дефіцит та здорожчання пального у майже всіх областях на заході України збільшили вартість проїзду в маршрутках та суттєво скоротили кількість рейсів. До прикладу, у Шепетівці на Хмельниччині через проблеми із запасами пального курсуватиме лише один міський автобус із п'ятнадцять маршрутів громадського транспорту. У Рівному майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне, а в Івано-Франківську – пересідати на велосипеди та більше ходити пішки.

Зазначимо, внаслідок руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.