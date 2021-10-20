Проїзд в ужгородських маршрутках подорожчав: вартість проїзду в міському транспорті підвищили до 8 грн за одного пасажира. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Ужгородської міськради у середу, 20 жовтня.

Тариф на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення встановлено у розмірі 8 грн. Рішення набуде чинності з дня опублікування його у друкованих ЗМІ.

Під час засідання виконавчого комітету ужгородські перевізники заявляли, що запропонована вартість проїзду «не врятує ситуацію», оскільки для розрахунку тарифу були використані дані про кількість пасажирів за 2019 рік.

Через карантин і пандемію кількість пасажирів у міському транспорті в Ужгороді, за словами перевізників, впала на 48%. Також перевізники зазначали, що під час обговорення питання підняття вартості проїзду у маршрутках пропонували встановити тариф 10 грн.

Нагадаємо, із грудня 2019 року проїзд у міському транспорті в Ужгород коштував 7 грн.