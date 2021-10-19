Частина львівського громадського транспорту змінить маршрути

У середу, 20 жовтня, у Львові частина громадського транспорту змінить маршрути. Зміни запроваджують через ремонт на вул. Городоцькій, а також через реконструкцію тролейбусної лінії на ділянці від вул. Городоцької до вул. Виговського та на перехресті вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого. Зокрема відновить рух тролейбус №29, деякі автобуси та тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом. Також за зміненим маршрутом курсуватиме трамвай №4. А роботу маршрутів №10, 45, 27, 21, 14 підсилять додатковими автобусами.

За інформацією прес-служби ЛМР, від середи, 20 жовтня, трамваї маршруту №4 курсуватимуть з вул. Вернадського до вул. Миколайчука.

«Трамваї № 4 курсуватимуть за зміненим маршрутом: вул. Вернадського – вул. Підвальна – Підзамче – вул. Миколайчука та у зворотному напрямі. Зміни в курсування цього трамвайного маршруту внесено для покращення транспортного сполучення для мешканців району вул. Миколайчука», – пояснив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Нагадаємо, через закриття на ремонт перехрестя вул. Городоцька – вул. Степана Бандери, з 14 жовтня трамваї № 4 курсують за маршрутом: вул. Вернадського – церква св. Анни та у зворотному напрямі.

Окрім того, від середи, 20 жовтня, з’являться додаткові автобуси на маршрутах №10, 45, 27, 21, 14.

Нагадаємо, 13 жовтня, у Львові на місяць закрили частину вул. Городоцької. Ремонт планують проводити цілодобово. Через це львів'янам уперше запропонували компенсацію.

Також через виконання робіт із реконструкції тролейбусної лінії на ділянці від вул. Городоцької до вул. Виговського від завтра за тимчасовою схемою відновить роботу тролейбусний маршрут №29.

Як повідомили в прес-службі ЛМР, тролейбуси курсуватимуть за маршрутом: Аеропорт «Львів» – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – Привокзальний ринок – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Окружна – вул. Любінська – Аеропорт «Львів». Наразі маршрут сполученням Аеропорт – вул. Захисників України курсувати не буде.

Окрім того, через наступний етап реконструкції тролейбусної лінії на перехресті вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого від середи, 20 жовтня, відбудуться зміни у русі кількох тролейбусних маршрутів.

Зокрема, тролейбус №22 курсуватиме так: Автовокзал – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – Університет – вул. Городоцька – ст. Скнилів – вул. Ряшівська – вул. Виговського – вул. Наукова – Автовокзал.

Маршрут №23 — вул. Хуторівка – вул. Ш.Руставелі.

Маршрут №23А курсувати не буде.

«Маршрут №23 курсуватиме зі змінами, а маршрут №23А не курсуватиме два тижні – саме стільки триватимуть роботи на кільці вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого. Тролейбуси №22 та №29 курсуватимуть за вказаними маршрутами до відкриття для проїзду перехресть вул. Антоновича та вул. Героїв УПА з вулицею С. Бандери», – зазначив начальник управління транспорту Орест Олеськів.

Після виконання робіт на кільці реконструкцію тролейбусної лінії проводитимуть на вул. Кульпарківській на ділянці до вул. Наукової.

Зазначимо, реконструкцію тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській від вул. Городоцької до вул. Наукової проводять за кредитні кошти ЄБРР. Це вже третій компонент, який реалізовують в межах проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту м. Львова».