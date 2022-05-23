У Шепетівці Хмельницької області через проблеми із запасами пального курсуватиме лише один міський автобус. Усі решта рейсів скасують із вівторка, 24 травня. Всього у місті – п'ятнадцять маршрутів громадського транспорту.

Про скасування усіх міських рейсів, окрім одного – маршруту 1А, у понеділок, 23 травня, повідомила прес-служба Шепетівської міської ради. У міськраді пояснили, що причина такого рішення – серйозні проблеми із пальним у місті та в області загалом.

«Шепетівське АТП 16807 повідомляє про те, що у зв'язку з відсутністю палива тимчасово призупиняються перевезення пасажирів міськими маршрутами загального користування з 24 травня 2022 року. Натомість, маршрут 1А продовжить роботу згідно із затвердженим графіком», – йдеться у повідомленні. Цей рейс курсує від залізничного вокзалу до села Судилків (через вулиці Залізнична, Українська, В. Котика, Судилківська). Скільки автобусів курсуватиме на цьому маршрутку, у міськраді не уточнюють.

Також у міській раді нагадують, що лише десять днів тому курсування міського транспорту у Шепетівці відновили після вимушеної паузи через проблему із постачанням дизелю. 20 травня внаслідок здорожчання пального міськвиконком вирішив підняти вартість проїзду у маршрутках до 12 грн по місту та 14 грн до с. Судилків та комплексу «Імпульс».

Нагадаємо, через війну та руйнування російськими військами Кременчуцького НПЗ на українських АЗС виник дефіцит пального. Кременчуцький НПЗ дотепер був найбільшим нафтопереробним заводом в Україні. Однак, у квітні росіяни двічі завдали по ньому ракетних ударів. Завод припинив роботу після першого ракетного удару 2 квітня.

Через нестачу та здорожчання пального у Рівному, до прикладу, майже удвічі скоротили кількість громадського транспорту. У Закарпатській області вирішують проблему збільшенням обсягів ввезення нафтопродуктів із країн Євросоюзу до 30%. У Чернівецькій області місцевих мешканців попросили не користуватись транспортом без нагальної потреби, щоб зекономити пальне, а в Івано-Франківську – пересідати на велосипеди та більше ходити пішки.