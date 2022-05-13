У Дрогобичі підняли вартість проїзду у громадському транспорті до 15 грн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Дрогобицької міської ради. Нові тарифи почнуть діяти з суботи, 14 травня.

Як вказано на сайті Дрогобицької міської ради, рішення підняти тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцит палива на автозаправних станціях. Відповідно до рішення, вартість проїзду у громадському транспорті Дрогобича становитиме 15 грн замість 10 грн.

У мерії Дрогобича додають, що мешканці міста, які здійснюють оплату безготівково за допомогою «Картки дрогобичанина», мають знижку у розмірі 2 гривень за кожен проїзд. Окрім цього, у транспорті зберігаються усі пільги.

Нагадаємо, що через дефіцит пального на АЗС у низці міст скоротили випуск громадського транспорту на маршрути та закликали мешканців економити бензин та дизпаливо.