У місті Шепетівка на Хмельниччині призупинили роботу громадського транспорту. Причиною стала нестача пального на АЗС. Коли відновлять повноцінний рух маршруток, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба Шепетівської міської ради, рух громадського транспорту буде призупинено з суботи, 7 травня.

«У зв'язку із дефіцитом пального на АЗС із 7 травня рух громадського транспорту у Шепетівській територіальній громаді буде призупинено! Про відновлення роботи транспорту буде повідомлено. Дякуємо за розуміння у такий складний для країни час», – йдеться у повідомленні.

Наразі усі міста України відчувають нестачу пального. Однією з причин дефіциту є атаки росіян на українські нафтобази. За час російської агресії в Україні було пошкоджено або знищено 15 нафтобаз. Крім того, наразі є логістичні труднощі з доставкою пального з Європи.