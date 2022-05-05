Наслідки ракетного удару росіян по одній з нафтобаз у Рівненській області

Російські окупанти ракетними ударами знищили або пошкодили 15 нафтобаз в Україні, внаслідок чого суттєві запаси пального було знищено, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

«Склалася досить напружена ситуація [з пальним], і її спричинили декілька факторів. По-перше, зупинений Кременчуцький нафтопереробний завод, який забезпечував дизелем і бензином український ринок. Він не працює внаслідок ракетних ударів з боку російських окупантів. Також наносилися удари по нафтобазах. Близько 15 різних нафтобаз було знищено або пошкоджено внаслідок таких ракетних ударів. Суттєві запаси палива було знищено. По-друге, ускладнено зберігання нафтопродуктів», – заявив Герус на брифінгу в четвер, 5 травня, повідомило НВ.

Він додав, що весь ринок переорієнтувався на поставки з Західної Європи, однак є «певні логістичні труднощі».

«По-перше, з наявністю бензовозів. По-друге, з наявністю цистерн і взагалі з логістикою і проходженням цього транспорту в Україну», – сказав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна зіткнулась із дефіцитом пального через руйнування росіянами нафтобаз і Кременчуцького НПЗ. Деякі компанії-власниці АЗС заявляли, що можуть імпортувати пальне з-за кордону, але через державне регулювання цін на пальне такий імпорт буде збитковим. 29 квітня уряд дозволив АЗС підняти ціни для ліквідації дефіциту пального.

Нагадаємо, що лише наприкінці березня росіяни завдали ракетних ударів по нафтобазах у Львові, Луцьку, Дубні і Дніпрі.

По Кременчуцькому НПЗ росіяни вдарли двічі – 2 і 24 квітня.