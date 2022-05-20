Через дефіцит пального у Львові уже призупинили роботу кількох автобусних маршрутів, а на деяких зменшили кількість автобусів

Асоціація перевізників Львівщини звернулась до Львівської міськради щодо критичної ситуації у сфері пасажирських перевезень. Вони заявляють про необхідність підняти вартість проїзду через дефіцит та різке зростання вартості пального.

«За останні три місяці ціна на пальне зросла від 30 грн за літр до більш, ніж 50 грн. Так, у квітні середня вартість за один літр складала 38 грн, зараз підприємства з перебоями закуповують дизпаливо по 48 грн за літр. Крім того, у зв'язку із скасуванням державного регулювання цін на пальне, експерти прогнозують стрибок ціни до 65-70 грн за літр», – йдеться у листі за підписом голови Асоціації перевізників Львівщини Івана Велійки.

Міські перевізники, які входять до концерну «Екопастранс», наголошують, що «така ситуація може призвести до зупинки громадських перевезень».

Через дефіцит пального у Львові уже призупинили роботу кількох автобусних маршрутів, а на деяких зменшили кількість автобусів. Загалом у Львові оптимізовано роботу до 20% громадського автотранспорту.

Перевізники кажуть, що такі заходи не допомагають і якщо не підняти вартість проїзду, то громадський транспорт може зупинитись найближчим часом.

Нагадаємо, що на Львівщині вдруге за час війни зросли тарифи у приміських маршрутках. Мінімальна вартість поїздки у приміських маршрутках подорожчала з 15 до 20 грн, вартість проїзду у Львові досі залишається 10 грн.