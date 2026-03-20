Олексій Гуцуляк і Віктор Циганков у новій формі збірної України

У суботу, 20 березня, adidas та Українська асоціація футболу презентували нову виїзну форму національної збірної України.

Футболка виконана в яскравому синьому кольорі з геометричним візерунком у верхній частині грудей та на плечах, натхненним традиційними українськими мотивами.В она поєднує лаконічне кольорове рішення та дизайн, створений для гри в умовах високих навантажень. Новий комплект створено для міжнародного футбольного сезону 2026 року як частину глобального запуску виїзних форм adidas.

Якщо домашня форма збірної України зверталася до герба, створеного Василем Кричевським, то нова виїзна форма розвиває цю історію та демонструє тяглість українського символу. Від тризуба Володимира Великого до гербових інтерпретацій Кричевського і Битинського, а згодом – до сучасного Державного Герба України, цей знак проходить крізь століття як символ української державності. Новий дизайн adidas підкреслює цю спадкоємність і наголошує: українські символи мають глибоке коріння та безперервну історію.

Форму виготовлено з використанням технології CLIMACOOL+, що допомагає швидше відводити вологу, забезпечує комфорт і вентиляцію навіть під час найінтенсивніших матчів у спекотних умовах. Футболку створили з використанням жакардової тканини для легшої посадки та більшої свободи рухів, а класичні три смужки вздовж плечей інтегровані через шов «ялинка», що покращує повітропроникність і вентиляцію.

Уперше за 36 років на футбольні комплекти асоціацій повертається adidas Originals Trefoil – символ оригінальності бренду. Комплект уже доступний у магазинах adidas та shop.uaf.ua.

Цікаво, що у цей день adidas одночасно презентував офіційні виїзні комплекти для всіх 25 партнерських асоціацій, зокрема для 13 збірних, які вже кваліфікувалися на чемпіонат світу-2026.