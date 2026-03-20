Збірна України вшосте у своїй історії спробує вийти на чемпіонат світу через стикові матчі кваліфікації. Перші п’ять спроб виявились невдалими. У півфіналі плейоф відбору команда Сергія Реброва зійдеться зі збірною Швеції, яку нині очолює екснаставник «Челсі» і Михайла Мудрика Грем Поттер. Поєдинок відбудеться у четвер, 26 березня, в Іспанії.

Номінально домашній для українців матч прийме стадіон «Естадіо Сьютат де Валенсія», а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна – Швеція онлайн

Трансляція зустрічі буде доступна одразу на декількох платформах:

OTT-платформа MEGOGO;

телеканал «MEGOGO Спорт» (безоплатно);

цифровий ефір Т2;

кабельні мережі.

Що далі: сценарії після матчу зі Швецією

У разі перемоги над Швецією збірна України 31 березня проведе фінальний матч плейоф за вихід на чемпіонат світу. Суперником «синьо-жовтих» стане переможець протистояння Польща – Албанія.

Якщо ж Україна не зможе пробити у фінал, то 31 березня все одно вийде на поле, але вже проти збірної, яка програє у парі Польща – Албанія. У такому випадку матч матиме статус товариського і не впливатиме на розподіл путівок на Мундіаль.

До слова, команда Сергія Реброва вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якщо вдасться пробитися на Мундіаль (який відбудеться одразу у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді), то у групі F «синьо-жовті» змагатимуться зі збірними Нідерландів, Японії та Тунісу.

Варто зазначити, що збірна України лише одного разу у своїй історії брала участь у світовій футбольній першості. На ЧС-2006 у Німеччині наша команда дійшла до чвертьфіналу, де програла майбутнім переможцям – збірній Італії.