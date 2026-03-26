Раніше затриманий брав участь у конфліктах між злочинними угрупуваннями та був засуджений за тяжкі злочини

Польські правоохоронці спільно з Агентством внутрішньої безпеки затримали 44-річного кримінального авторитета з України, який перебував у міжнародному розшуку. Про це у четвер, 26 березня, повідомили поліція варшавського району Воля.

Як йдеться у повідомленні, чоловік був у розшуку та незаконно перебував у Польщі. Його затримали в одному з готелів Варшави, в районі Воля. Правоохоронці не повідомляють, з якого регіону України чоловік, а також не називають його імені.

Зазначається лише, що він обіймав високі посади у структурах пострадянської організованої злочинності. За даними слідства, раніше чоловік брав участь у конфліктах між злочинними угрупуваннями та був засуджений за тяжкі злочини, зокрема вбивство.

Відео поліції варшавського району Воля

«Хоча не завжди можна приписати їм конкретні злочини, скоєні в Польщі, їхня присутність розглядається службами як потенційна загроза безпеці», – повідомили в поліції.

Після проведення процесуальних дій українця передали співробітникам підрозділу Прикордонної служби у Варшаві. Затриманому заборонили перебувати на території країн Шенгенської зони.