Лідер чоловічої збірної України Олександр Овчаренко на Кубку Девіса

Збірна України з тенісу дізналась розклад матчів проти Ізраїлю в Першій світовій групі на Кубку Девіса. Поєдинки відбудуться 13-го та 14 вересня на відкритих хардових кортах Herodotou Tennis Academy у Ларнаці. Через війну з ХАМАСом номінально домашній матч для Ізраїлю перенесли на Кіпр. Щобільше, ігри відбудуться без глядачів через заходи безпеки.

Склад збірної України:

Віталій Сачко (№ 386 ATP, № 208 ATP парний)

Олександр Овчаренко (№ 416 ATP, № 527 ATP парний)

Олексій Крутих (№ 493 ATP, № 1083 ATP парний)

Владислав Орлов (№ 560 ATP, № 267 ATP парний)

Ілля Білобородько (№ 1026 ATP, № 795 ATP парний)

Капітан – Орест Терещук

Збірна України посідає нині 35-те місце в рейтингу Кубка Девіса. Відстань від 34-ї команди становить 0,5 бала. Ізраїль у рейтингу Кубка Девіса випереджає Україну на вісім позицій і йде на 27-й сходинці.

Склад збірної Ізраїлю:

Ішай Оліель (№ 463 АТР)

Даніель Цукерман (№ 508 АТР, № 174 парний)

Орел Кімхі (№ 611 АТР)

Аміт Валес (№ 975 АТР)

Рой Степанов (№ 301 АТР парний)

Капітан – Йонатан Ерліх

Цікаво, що України досі не поступалася Ізраїлю в очних зустрічах Кубка Девіса – три перемоги. У 2017-му в рамках зонального турніру Олександру Долгополову, Іллі Марченку та Сергію Стаховському вдалося здобути розгромну перемогу 5:0 на виїзді. У 2021-му Марченко, Стаховський і Молчанов відігралися з 1:2 за матчами в домашній зустрічі під час ковідних обмежень (3:2). Ще одна зустріч відбулась в далекому 1999-му році.

Розклад матчів Кубка Девіса між Україною та Ізраїлем:

П'ятниця, 13 вересня (початок ігрового дня о 18:00 за Києвом)

Ішай Оліель (Ізраїль) – Олександр Овчаренко (Україна)

Даніель Цукерман (Ізраїль) – Віталій Сачко (Україна)

Субота, 14 вересня (початок ігрового дня о 16:00 за Києвом)

Даніель Цукерман (Ізраїль)/Рой Степанов (Ізраїль) – Олексій Крутих (Україна)/Ілля Білобородько (Україна)

Ішай Оліель (Ізраїль) – Віталій Сачко (Україна)

Даніель Цукерман (Ізраїль) – Олександр Овчаренко (Україна)

До слова, перед матчами можуть відбуватись заміни тенісистів.

Нагадаємо, в лютому Україна зупинилась за крок від фінального турніру Кубка Девіса-2024, програвши США у кваліфікації. Таким чином «синьо-жовті» вибули до Першої світової групи, де переможець пари на цій стадії змагань претендує на участь у кваліфікації Кубка Девіса вже у сезоні 2025 року.