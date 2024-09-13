Обшуки у колишнього нардепа Володимира Макеєнка

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у несплаті податків колишньому нардепу та заступнику голови фракції «Партія регіонів», який обіймав посаду голови Київської міської держадміністрації. Посадовець не сплатив 71 млн грн податків з прибутку у понад 387 млн грн, повідомили у пресслужбі ДБР у п’ятницю, 13 вересня.

Правоохоронці не уточнили імені підозрюваного, проте зазначили, що він обіймав посаду заступника голови «Партії регіонів» та очолював КМДА. Зазначимо, з січня по березень 2014 року адміністрацією керував Володимир Макеєнко, який також працював заступником голови «Партії регіонів». До слова, саме в Макеєнка ДБР проводило обшуки у справі про несплату податків у 2019 та 2023 роках.

Колишній «регіонал» Володимир Макеєнко

«Він протягом 2011-2018 років отримав дохід за кордоном на загальну суму у понад 387 млн грн. Депутат не сплатив з цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн», – повідомили у пресслужбі ДБР.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що екснардеп створив мережу закордонних компаній, оформлених та нього та підконтрольних йому осіб. Підприємства отримували «грошові кошти сумнівного походження» та перераховували їх Макеєнку.

У ДБР повідомили Макеєнку про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Що відомо про Володимира Макеєнка

Політик народився у Брянській області Росії 1965 року. Закінчив Ленінградську академію цивільної авіації, а згодом – КНУ ім.Т.Г.Шевченка. У 1990 році обраний народним депутатом Верховної Ради І скликання, також був нардепом ІІІ та VI скликання.

З 2007 року обіймав посаду заступника голови фракції «Партії регіонів» – спочатку президента-втікача Віктора Януковича, а згодом – наступного голови Олександра Єфремова. Голосував за «диктаторські закони» Януковича.

У січні 2014 року Макеєнка призначили головою КМДА, проте вже в березні, після Революції Гідності та втечі Януковича з України виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов звільнив його з посади. У лютому 2014 року Макеєнко вийшов з «Партії регіонів», а вже у 2015 році балотувався у мери Києва від партії «Наш край» та очолював список партії до Київради. Став членом політради, координатором міжнародних зв'язків партії «Наш край».

З 2016 року працював радником президента Асоціації народних депутатів України. З 2017 по 2021 рік був власником телеканалу «Прямий».

У 2019 році під час відсутності Макеєнка в його житлі провело обшуки ДБР за звинуваченнями у несплаті податків. Обшуки в помешканні екснардепа також проводили у 2023 році.