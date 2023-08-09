У помешканні Володимира Макеєнка проводять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III-VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макєєнка. Про це 9 серпня повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

ДБР та СБУ проводять обшуки в лфісах, які використовуються колишнім нардепом і пов’язаними з ним особами, а також у маєтку у Конча-Заспі. Обшуки проводяться також за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.

Правоохоронці перевіряють причетність екс-нардепа до можливої легалізації понад 500 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом, та до ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету понад 63 млн грн. Правоохоронці не уточнили, про якого саме політика йдеться, але, за даними УП, обшуки проводять у Володимира Макеєнка.

Володимир Макеєнко – український політик російського походження. Народний депутат України I, III-VII скликань, заступник голови фракції «Партії регіонів» (з грудня 2007 по лютий 2014 року). Член політради партії та лідер Київської міської організації партії «Наш край». У минулому власник телеканалу «Прямий».