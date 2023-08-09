У вересні 2020 року Колєснікова виправдали у справі про незаконне одержання компенсації за оренду житла

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 серпня скасувала виправдальний вирок колишньому народному депутату від забороненого «Опозиційного блоку» Дмитру Колєснікову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

У вересні 2020 року депутата виправдали у справі про незаконне одержання компенсації за оренду житла в Києві розміром 758,24 тис. грн. Однак апеляційна палата призначила новий розгляд справи у Вищому антикорупційному суді. Її надішлють у першу інстанцію.

У 2020 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановила, що впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 року Колєсніков незаконно отримав із держбюджету 738,74 тис. грн компенсації на витрати за винаймання номера в готелі «Київ» нібито через те, що не мав власного житла у столиці.

Проте, за даними слідства, у народного депутата було власне житло у столиці, і він свідомо приховав цей факт. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Санкція статті передбачає ув’язнення від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До «Опозиційного блоку» Колєсніков був депутатом від «Партії регіонів». З березня до грудня 2010 року обіймав посаду міністра промислової політики в уряді Миколи Азарова.

У жовтні 2018 року Колєснікова хотіли позбавити недоторканності разом із Олександром Вілкулом. Їх підозрювали у вчиненні правопорушень на державних посадах за президентства Віктора Януковича. Зрештою, їх не позбавили недоторканності, а справи закрили за строками давності.