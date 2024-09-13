Судячи з фото обласної поліції, аварія трапилась біля пішохідного переходу

У Турці на Львівщині поліція затримала п’яного водія вантажного автомобіля за наїзд на 64-річну жінку. Судячи з фото обласної поліції, аварія трапилась біля пішохідного переходу.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 12 вересня близько 15:00 на вулиці Молодіжній у місті Турка Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Avia A-31, 58-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода, 64-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

ДТП вчинив водій вантажного автомобіля Avia A-31

Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.