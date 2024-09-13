Радехівський районний суд Львівщини визнав лікаря районної лікарні Івана Іщака винним у нетверезій їзді. Суддя призначила порушнику 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, лікар Радехівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Іван Іщак ввечері 26 липня керував автомобілем Dacia Logan. Його зупинила поліція у селі Стоянів неподалік Радехова, Іщак пройшов перевірку на стан сп’яніння на аклотестері, який показав результат 0,95 проміле алкоголю (при допустимій нормі 0,2).

Щодо водія поліція склала протокол про нетверезу їзду (ч.1 ст.130 КУпАП), але Іщак свою провину не визнав. Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя переглянула, зокрема, відео з місця події. У матеріалах також є відмова Івана Іщака пройти огляд на стан сп’яніння у медзакладі.

Суддя вважає, що факт керування Іщаком автомобілем у стані алкогольного сп’яніння є доведеним зібраними доказами. Вона призначила для водія покарання – 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно мешканця Львівщини посадили в тюрму за систематичну їзду у нетверезому стані.