П’яний водій кросовера Volkswagen Tiguan розбив два припарковані авто

Ввечері у суботу, 24 серпня, на Сихові п’яний водій кросовера Volkswagen Tiguan розбив два припарковані авто. Його зупинили патрульні та виявили 2,11 проміле алкоголю, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, 24 серпня на вулиці Антонича 36-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan здійснив наїзд на припарковані автомобілі Fiat Punto та Daewoo Nexia.

Порушника зупинили патрульні, він погодився пройти перевірку на стан сп’яніння, яка показала 2,11 проміле. Водій отримав два протоколи: за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за скоєну ДТП.