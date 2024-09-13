Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного львів’янина, якому прикордонники відмовили у перетині кордону, попри те, що він є багатодітним батьком.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, позивач 20 червня 2024 року їхав за кордон через пункт пропуску у Шегинях. Він надав прикордоннику свої військово-облікові документи, підтвердив оновлення даних у Резерв+, надав документи про наявність чотирьох неповнолітніх дітей та наявність відстрочки до грудня 2024 року. Попри це прикордонник заборонив львів’янину виїхати за кордон. Чоловік не погодився з таким рішенням та звернувся до суду, щоб його скасувати.

Офіційною причиною відмови пропустити військовозобов’язаного за кордон було нібито те, що він не надавав прикордоннику необхідні документи. Представник прикордонного загону не подав відзив на позовну заяву та не заперечував проти позову.

Справу розглянула суддя Олена Крутько, яка розглянула усі матеріали та аргументи, задовольнивши позов львів’янина. Суддя визнала протиправною та скасувала рішення прикордонника про відмову у перетині кордону. Рішення суду ще можна оскаржити.