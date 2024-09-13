Сокальський райсуд Львівщини визнав Володимира Р. винним у порушенні правил несення прикордонної служби. Військовий відлучився зі свого поста на чергуванні і змушений заплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, випадок трапився на початку серпня 2024 року. Під час раптової перевірки військових на нічному чергування сержант Володимир Р. відійшов зі свого поста, залишивши його без нагляду. У цей час він перебував у спостережній вежі разом із іншим прикордонником.

Щодо прикордонника склали протокол про адмінправопорушення через порушення правил несення служби. У суді сержант свою провину не визнав та заявив, що зняв із себе екіпірування, бо хотів переодягнутись.

Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали та визнала Володимира Р. винним у адмінправопорушенні, призначивши йому покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.