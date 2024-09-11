Верховинський районний суд Івано-Франківської області визнав двох військових винними у перевищенні влади під час затримання ухилянта, який намагався втекти за кордон. Капітану та майору призначили по 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 10 липня 2024 року у Верховинському районі. Прикордонники повідомили військових про те, що виявили 41-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. На місце виїхав капітан Олександр П. та майор Анатолій Ч., вони повідомили затриманому, що йому треба сісти у авто та поїхати у ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Ухилянт відмовився сідати у авто, після чого капітан та майор «повалили його на землю і повели до військового авто проти волі». У постановах вказано, що своїми діями військові «обмежили конституційні права чоловіка щодо гідності та недоторканості».

Щодо військових склали протоколи за фактом перевищення влади чи службових повноважень. Капітан Олександр П. та майор Анатолій Ч. на засідання суду не прийшли, але подали заяви про визнання своєї провини.

Обидва протоколи розглянула суддя Наталія Чекан, яка визнала військових винними у перевищенні влади. Суддя призначила їм покарання – по 17 тис. грн штрафу.