ДТП трапилась 29 серпня на вул. Володимира Великого у Дрогобичі

У Дрогобичі пʼяна водійка Ford Fusion збила 14-річну дівчину. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 29 серпня, о 21:35, на вул. Володимира Великого в Дрогобичі. 30-річна місцева мешканка за кермом Ford Fusion не впоралася з керуванням та виїхала на тротуар, де збила 14-річну дрогобичанку. Унаслідок ДТП дівчинка отримала травми, її госпіталізували.

Слідчі встановили, що водійка Ford за кермом була нетверезою. Її затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. За фактом ДТП їй повідомили про підозру за ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене їй загрожує до 3 років позбавлення волі.