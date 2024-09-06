Роман П. нетверезим вчинив лобову ДТП за кермом легковика BMW

Хотинський районний суд Чернівецької області виніс вирок військовослужбовцю Роману П., який нетверезим вчинив лобову ДТП за кермом легковика BMW. Унаслідок аварії одна людина загинула, а інша була важко поранена. Винуватцю ДТП призначили два роки тюрми з п’ятирічною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, мобілізований мешканець Буковини Роман П., який проходить військову службу на посаді водія автомобільного взводу, вночі 19 серпня 2023 року вчинив смертельну ДТП. Роман П. їхав за кермом авто BMW 520d у стані алкогольного сп’яніння по трасі Житомир-Чернівці. У межах села Недобоївці Дністровського району він перевищив допустиму швидкість, був неуважним та здійснив лобове зіткнення із іншим авто BMW.

За даними поліції, травми отримав винуватець ДТП та двоє пасажирів іншого авто: 25-річний та 36-річний жителі села Недобоївці – другий потерпілий від отриманих травм помер, а інший був важко травмований.

Щодо військового Романа П. поліція порушила кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП у стані сп’яніння. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула суддя Тетяна Ковальчук, яка призначила винуватцю ДТП покарання – два роки тюрми з п’ятирічною забороною керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.