Двох вофдіїв та ще одного пасажира вдалося врятувати

В Чернівецькій області на автодорозі із сполученням Житомир – Чернівці трапилася ДТП, в якій загинув 36-річний пасажир. Аварія сталася в адміністративних межах села Недобоївці Дністровського району вночі, 19 серпня. В лобовому зіткненні зіштовхнулися двоє автомобілів марки BMW. В результаті одна людина загинула, ще двоє – постраждали.

На місці аварії поліцейські попередньо встановили, що зіткнулися автомобіль BMW E60, яким керував 29-річний житель села Данківці, та BMW E530, під керуванням 30-річного мешканця села Недобоївці Дністровського району.

«В результаті дорожно-транспортної пригоди травми отримав водій автомобіля BMW E60 та пасажири транспортного засобу BMW E530 – 25-річний та 36-річний жителі села Недобоївці», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 21 серпня.

Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. Однак, під час надання допомоги один пасажирів помер. Загиблим виявився 36-річний житель села Недобоївці. Тіло чоловіка поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Інформацію про факт ДТП слідчі внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть людини). В усіх водії також взяли зразки крові на встановлення алкоголю в крові.