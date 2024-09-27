Зміни правил стосуються автомобілів на українських номерах, яке перебуває у країні понад рік

Із початку жовтня у Німеччині змінюються правила користування власними автомобілями для українських біженців. Українці, які живуть у країні понад рік, мають замінити автомобільні номери на німецькі, інакше отримуватимуть штрафи, повідомив телеканал Тagesschau.

З вівторка, 1 жовтня, українські громадяни, які мають посвідчення біженця та мають власне авто, яким користуються на території Німеччини більш ніж один рік, мають перереєструвати свої автівки на німецьких номерах. Раніше федеральні землі надавали можливість отримати дозволи, завдяки яким не потрібно було змінювати номерні знаки – втім, після 30 вересня 2024 року українські документи та номерні знаки біженців перестануть бути дійсними.

Як змінити реєстрацію українських номерів у Німеччині

Щоб оформити німецькі номери, українці мають подати документи в установи реєстрації транспорту за місцем проживання. Щоб отримати реєстрацію, необхідно подати:

документи, що засвідчують особу;

українське свідоцтво про реєстрацію авто;

українські номерні знаки;

індивідуальний дозвіл або сертифікат відповідності ЄС для транспортного засобу;

документ, який підтверджує страхування транспорту.

Зазначається, що використовувати цифрові документи в «Дії» заборонено. Після реєстрації українські номерні знаки поміняють на німецькі.

Українці не можуть зняти автомобілі з німецької реєстрації до повернення на територію України. Тим, хто не перереєстрував свій транспортний засіб, загрожуватимуть штрафи. Процес зняття з німецького обліку та перехід на українські номери під час повернення додому буде спрощений – заяву про зміну німецьких номерів можна подати онлайн.