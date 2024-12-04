Демографія України поступово скорочується через війну

Через повномасштабне вторгнення Росії до України чисельність населення скоротилася на понад 6 млн людей. Так, наразі в Україні живе 35,8 млн людей, повідомив 3 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець.

У 2022 році кількість населення в Україні складала 42 млн людей. Втім, після початку повномасштабної агресії Росії проти України демографічні показники почали суттєво знижуватися, і станом на 2024 рік чисельність населення складає 35,8 млн громадян.

За прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2051 року в Україні кількість населення може зменшитися до 25,2 млн людей – на понад 10 млн за 27 років.

Через зниження демографії в Україні держава зобов’язалася фінансувати зберігання репродуктивних клітин українських військовослужбовців та військовослужбовиць, якщо вони отримали поранення, які впливають на репродуктивні функції. Раніше в разі загибелі військових клітини підлягали утилізації, що викликало різку критику в суспільстві. Проте у держбюджеті 2025 року передбачені видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин.

Втім, омбудсмен вважає, що Україна недостатньо інформує громадян щодо медичних гарантій. За словами Лубінця, влада має посилити інформування та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства.

Зазначимо, прогнози ООН передбачають зменшення населення України до 15, 3 млн людей до 2100 року. До слова, у звіті ООН йдеться про те, що станом на липень 2024 року в Україні живе 37,8 млн людей.