Підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою президенту

Переважна більшість українців не підтримують проведення виборів в умовах тимчасового перемир’я. Проти цієї ініціативи виступають 77% опитаних, які переконані, що вибори мають відбутися після війни чи отримання безпекових гарантій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як йдеться, у разі тимчасового перемир’я без отримання гарантій безпеки, 77% українців висловлюються проти виборів і вважають, що вибори мають бути лише «після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди й повного завершення війни». Ще 8% опитаних кажуть, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% – наполягають на проведенні виборів вже, не чекаючи перемир’я. Тобто загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або у разі перемир’я навіть без гарантій безпеки.

Також українців запитали, чи довіряють вони президентові Володимиру Зеленському. Про свою довіру повідомили 69%, ще 28% не довіряють президенту. Б

«Порівняно з нашим останнім опитування формально всі зміни в межах статистичної похибки. Так, у період 14 лютого-4 березня 2025 року 67% довіряли президенту, а 29% – не довіряли», – зауважують в КМІСі.

Там додають, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою президенту. Так, українці, які не довіряють президенту, більшою мірою підтримують проведення виборів. З них 50% проти проведення виборів на противагу 46%.

Серед тих, хто довіряє Володимиру Зеленському, 90% виступають проти проведення виборів, а підтримують – 8%.

Довідка

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) 12-22 березня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Було опитано 1326 респондентів (у віці 18 років і старше) на підконтрольних територіях України.

Статистична похибка цієї вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не була більшою за 3,5% для результатів, близьких до 50%, 3,1% для результатів, близьких до 25%, 2,1% для результатів, близьких до 10%, і 1,6% для результатів, близьких до 5%.