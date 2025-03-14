Результати опитування майже не змінилися порівняно з груднем 2024 року

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив нове опитування, згідно з яким рівно половина опитаних українців не хочуть, аби держава йшла на територіальні поступки Росії за будь-яких умов. Втім, понад третина опитаних допускає, що Україна могла б відмовитися від деяких територій заради миру.

Відповідно до оприлюдненого 14 березня опитування, 50% українських респондентів виступили проти відмови від власних територій задля якнайшвидшого досягнення миру. Ще 39% повідомили, що готові до територіальних поступок для швидшого миру та збереження незалежності України. Ще 11% не визначилися з відповіддю.

Зазначається, що порівняно з опитуванням, оприлюдненим у грудні 2024 року, результати опитування майже не змінилися. Тоді проти відмови від власних територій виступав 51% опитаних, а за – 35%.

Відповідно до регіонального розрізу, найбільше противників відмови від власних територій – на заході та півдні України (51%). 50% з центральних регіонів виступають проти поступок, а зі сходу України – 42%. Водночас за ідею відмовитися від певних територій для миру виступають найбільше на сході та в центрі країни – 42% та 40%. 39% українців з півдня виступають за територіальні поступки, а з заходу України – 36%.

«Так, чим сильнішу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони проти жодних поступок. Якщо серед тих, хто відчуває саме екзистенційну загрозу (Росія хоче вчинити фізичний геноцид чи знищити націю) 57-58% проти жодних поступок, то далі показник знижується до 20% серед тих, хто вважає, що Росія не прагне окуповувати більше українських територій. Натомість з 28% до 78% зростає частка тих, хто вважає, що можна піти на певні територіальні поступки», – йдеться у пресрелізі до опитування КМІС.

Зазначається, що в опитуванні КМІС взяли участь 2029 респондентів від 18 років. Опитування проводили з 14 лютого по 4 березня методом телефонних інтерв’ю (CATI).

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненого 6 лютого 2025 року, українців більше турбує зростання цін, аніж обстріли та окупація. 33% опитаних назвали зростання цін загрозою, яка найбільше їх турбує. 32% опитаних назвали економічну кризу викликом, який найбільше їх непокоїть. Посилення обстрілів та подальша окупація українських територій найбільше турбують 27% та 25% опитаних відповідно.