Вивезенням сміття в місті займається компанія «АВЕ Ужгород»

В Ужгороді зросте вартість вивезення сміття для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет Ужгородської міської ради у середу, 22 липня.

Тариф на вивезення сміття на одного мешканця багатоквартирного будинку разом з абонплатою зросте на 4 грн і складатиме 90,62 грн, для мешканців приватного сектору тариф зросте на 4,35 гривні і становитиме 91,57 грн, а вартість послуги з вивезення контейнера збільшиться на 14 грн – до 246,82 грн.

Рішення набуде чинності 1 серпня, після публікації на сайті Ужгородської міськради та в друкованих ЗМІ.

Востаннє тарифи на вивезення сміття в Ужгороді переглядали у вересні 2025 року, а перед цим – у травні 2024 року. З того часу вартість послуги для споживачів подорожчала майже на 40%.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вивезенням сміття в місті займається компанія «АВЕ Ужгород», зареєстрована у 2012 році. Фірмою керує Наталія Якубик, а бенефіціарними власниками компанії є громадяни Чехії Даніель Кшетінскі та громадянин Словаччини Роман Корбачка.