У середньому тариф для мешканців багатоповерхівок та приватного сектору зріс на 37%

З 15 вересня в Ужгороді почали діяти нові тарифи на вивезення сміття для мешканців багатоповерхівок та приватного сектору. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

Тариф на вивезення сміття на одного мешканця багатоквартирного будинку разом з абонплатою складатиме 84,8 грн, приватного сектору – 85,7 грн, а вартість послуги з вивезення контейнера з приватного сектора зросте до 232,2 грн.

Востаннє тарифи на вивезення сміття в Ужгороді підвищували у травні 2024 року. Разом з абонплатою вартість послуги на одного мешканця багатоквартирного будинку становила 65,4 грн. У середньому тариф для мешканців багатоповерхівок та приватного сектору зріс на 37%.