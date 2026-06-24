Вода подорожчала з 42 грн до 91 грн за кубометр (без ПДВ)

Ужгородська мерія встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для підприємств та населення міста. Рішення ухвалили у середу, 24 червня, на засіданні виконавчого комітету.

За словами міського голови Богдана Андріїва, через те, що в Ужгороді з 2022 року не змінювалися тарифи на воду, КП «Водоканал м. Ужгорода» зазнав суттєвих збитків.

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«Щоб покрити всі витрати “Водоканалу” у бюджеті 2026 року слід передбачити 97 млн грн», – зазначив мер Ужгорода.

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Члени виконкому погодилися із новими тарифами, запропонованими комунальним підприємством для споживачів-суб’єктів господарювання та населення.

Для підприємств загальний тариф на водопостачання та водовідведення зменшили з 44,57 грн до 44,33 грн (за кубометр, без ПДВ).

Для населення вода подорожчала на 112% – з 42,86 грн до 91,24 грн (за кубометр).

Рішення виконкому вступить в дію після оприлюднення на офіційному сайті міста та в друкованих ЗМІ.

Зазначимо, з 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації – НКРЕКП більше не контролює вартість води у великих містах, передавши ці повноваження місцевій владі.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, перші громади вже почали ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів на 80–100%.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.