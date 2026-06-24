В Ужгороді вдвічі підняли тарифи на воду для населення
За словами Богдана Андріїва, збитки «Водоканалу» сягають 97 млн грн
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Ужгородська мерія встановила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для підприємств та населення міста. Рішення ухвалили у середу, 24 червня, на засіданні виконавчого комітету.
За словами міського голови Богдана Андріїва, через те, що в Ужгороді з 2022 року не змінювалися тарифи на воду, КП «Водоканал м. Ужгорода» зазнав суттєвих збитків.
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«Щоб покрити всі витрати “Водоканалу” у бюджеті 2026 року слід передбачити 97 млн грн», – зазначив мер Ужгорода.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Члени виконкому погодилися із новими тарифами, запропонованими комунальним підприємством для споживачів-суб’єктів господарювання та населення.
Для підприємств загальний тариф на водопостачання та водовідведення зменшили з 44,57 грн до 44,33 грн (за кубометр, без ПДВ).
Для населення вода подорожчала на 112% – з 42,86 грн до 91,24 грн (за кубометр).
Рішення виконкому вступить в дію після оприлюднення на офіційному сайті міста та в друкованих ЗМІ.
Зазначимо, з 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації – НКРЕКП більше не контролює вартість води у великих містах, передавши ці повноваження місцевій владі.
За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, перші громади вже почали ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів на 80–100%.
У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.