Схема діяла у Калуській ЦРЛ під час пандемії

Правоохоронці оголосили підозру 48-річній секретарці комісії з раціонального використання грошей, яка незаконно нараховувала додаткових доплати працівникам Калуської ЦРЛ в період пандемії. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у четвер, 2 липня, підозрювана працювала економістом з праці стаціонару, а з 2021 року – заступницею медичного директора. Вона визначала розмір доплат працівникам, які надавали медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

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«Посадовиця підробляла проєкти наказів про виплату грошових надбавок. Вона умисно включала до списку на компенсацію техперсонал – ліфтерів, машиністів насосних установок та водіїв, які безпосередньо не були залучені до лікування хворих на COVID-19. На основі цих фіктивних документів бухгалтерія систематично виплачувала їм 300% доплату до зарплати», – зазначили правоохоронці.

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Загалом упродовж 2020–2022 років працівниця лікарні підготувала 19 фіктивних документів, завдавши державі 1,5 млн грн збитків.

Їй інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

25 червня Калуський міськрайонний суд відмовив у клопотанні правоохоронців відправити підозрювану під домашній арешт і застосував до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.