Схема п'ять років діяла у відділі освіти Городенківської міськради

Слідчі Коломийського райвідділу поліції повідомили про підозру колишній головній бухгалтерці відділу освіти Городенківської міської ради. Експосадовицю звинувачують у службовій недбалості, що призвела до безпідставного виписування премій керівнику відділу освіти.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, упродовж 2021–2025 років до платіжних документів відділу освіти Городенківської міськради вносили дані про нарахування керівнику надбавок, матеріальної допомоги та інших виплат без належних правових підстав або у завищених розмірах. Платіжні інструкції погоджувала своїм підписом 54-річна бухгалтерка відділу освіти.

У прокуратурі додали, що підозрювана незаконно доручила нарахування заробітної плати своїй заступниці, яка не мала на це повноважень.

«Працівниця під час розрахунку премії керівнику відділу освіти замість визначеного наказом розміру до 30% від посадового окладу, застосовувала значно вищі коефіцієнти. На підставі цих недостовірних документів керівнику відділу освіти громади безпідставно та систематично нараховувалися завищені премії. Загальна сума збитків, яких зазнав бюджет громади через службову недбалість посадовиці, становить понад 347 тис. грн», – зазначили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Колишній головній бухгалтерці відділу освіти Городенківської міської ради інкримінують ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що завдала істотної шкоди державним інтересам). Їй загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, у березні 2026 року правоохоронці оголосили підозру керівниці відділу освіти Городенківської міської ради Світлані Івасюк. 48-річна посадовиця у 2022–2024 роках підписала низку наказів про виплату собі премій і винагород у розмірі повного посадового окладу або середньомісячної заробітної плати – з нагоди свят, за підсумками кварталів та року. Чиновниця навмисно встановлювала собі вищі виплати без погодження з керівництвом громади.

За зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.2 ст.364 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) Світлані Івасюк загрожує до 6 років ув’язнення.