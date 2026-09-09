Внаслідок атаки знищений останній вагон потяга

Уранці середи, 9 вересня, російські окупанти атакували ударним дроном пасажирський потяг, який рухався Харківщиною. Внаслідок атаки виникла пожежа, щонайменше шестеро людей постраждали, повідомили у пресслужбі Ізюмської міської військової адміністрації.

Внаслідок удару, який припав на залізничну станцію поруч із селом Іскра, виникла пожежа. На оприлюдненому МВА фото видно згорілий внаслідок удару вагон.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога», – повідомили у пресслужбі МВА.

Наразі уточнюється інформація про наслідки обстрілу.

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Нагадаємо, напередодні, 8 вересня, росіяни щонайменше тричі атакували пасажирські потяги на Сумщині та Дніпропетровщині. Так, внаслідок удару по потягу «Київ – Суми» знищений локомотив, звідти евакуювали 90 людей. Внаслідок атаки на поїзд «Дніпро – Запоріжжя» загинула провідниця. Згодом стало відомо, що росіяни атакували приміський дизель-потяг на Сумщині.