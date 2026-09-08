Пожежа в потязі після влучання російського БпЛА

Унаслідок російської атаки на пасажирський поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя у вівторок, 8 вересня, загинула провідниця. Після обстрілу з нею не могли вийти на зв’язок. Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

За даними компанії, перед атакою жінка залишила поїзд, однак згодом повернулася до нього вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент. Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку», – ідеться в повідомленні.

Зауважимо, російські війська регулярно атакують рухомий склад та залізничну інфраструктуру України, зокрема в прифронтових громадах.

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Так, вранці 8 вересня росіяни двома ударними безпілотниками атакували пасажирський поїзд Київ – Суми на Сумщині. Через удар виникла пожежа, а з поїзда евакуювали 90 людей. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували приміський дизель-потяг на Сумщині. Пасажирів також евакуювали, однак кілька людей дістали уламкові поранення, оскільки перебували надто близько до місця удару. Першу допомогу їм надала поїзна бригада, після чого на місце прибули медики.