Наслідки атаки на поїзд «Київ – Суми»

У вівторок, 8 вересня, російські окупанти атакували двома ударними безпілотниками пасажирський потяг «Київ – Суми». Удар знищив локомотив, проте ніхто не постраждав, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За даними Перцовського, росіяни атакували двома безпілотниками типу Shahed потяг «Київ – Суми», який був на підʼїзді до Сум. На фото, яке оприлюднив голова правління «УЗ» та ДСНС, видно знищений локомотив поїзда, дим та невеликі осередки вогню.

«Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою Укрзалізниці – пасажири, поїзда та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли – без постраждалих», – повідомив Перцовський.

Разом із Сумською ОВА компанія надала автобуси для транспортування пасажирів до пунктів призначення. У пресслужбі ДСНС повідомили, що загалом евакуювали 90 людей на двох рятувальних автобусах та двом автобусах місцевої влади.

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За словами Олександра Перцовського, про те, що росіяни систематично скоюють воєнні злочини, бʼючи по пасажирських поїздах, нещодавно інформували «нещодавніх американських пасажирів». Йдеться про спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які прибули 6 вересня до Києва після візиту до Москви. Американські представники прибули до України потягом та поїхали з Києва на поїзді Peace Express.