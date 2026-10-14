До 20 жовтня всі зустрічі понтифіка скасували

Папа Римський Лев XIV переніс операцію на легені, після якої в нього діагностували аденокарциному – один з підвидів раку. Про це повідомила 13 жовтня Vatican News.

Після того, як в 71-річного понтифіка виявили утворення в легені, 11 жовтня він оголосив, що йому проведуть операцію. Хірургічне втручання Папі Леву XIV провели у клініці Агостіно Джемеллі.

Папа Римський перебував в операційній приблизно три години, сама операція тривала близько 90 хвилин. За даними лікарів, хірургічне втручання відбулося успішно та без ускладнень.

Хірурги видалили нижню частку правої легені понтифіка. Під час дослідження тканин лікарі підтвердили, що в Папа Римський має один з підвидів раку.

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«Інтраопераційне гістологічне дослідження підтвердило діагноз аденокарциноми легень, як і підозрювалося під час доопераційних обстежень», – йдеться у повідомленні лікарні.

Папа Лев XIV вже повернувся до своєї палати. Очікується, що він пробуде в лікарні близько тижня, тому всі його зустрічі до 20 жовтня скасували.

Нагадаємо, у травні 2025 року американського кардинала Роберта Френсіса Превоста обрали Папою Римським. Він узяв ім’я Лев XIV. Дізнатися біографію Святішого Отця можна тут.