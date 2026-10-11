Папа Лев XIV попросив вірян молитися за нього

Папі Римському Леву XIV найближчими днями зроблять операцію з видалення вузлика в легені. Про це він повідомив 11 жовтня паломникам, які зібралися на недільну молитву «Ангел Господній», повідомив Vatican News.

«Дорогі друзі, під час нещодавніх медичних обстежень лікарі виявили локалізований вузлик у моїх легенях. Його було виявлено на дуже ранній стадії, і він добре локалізований», – заявив понтифік.

Папа зазначив, що лікарі рекомендували йому хірургічне втручання, і він дослухається до їхніх рекомендацій. Операцію проведуть у римській лікарні Джемеллі.

Папа Лев XIV подякував усім за духовну підтримку та попросив вірян молитися за нього.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Очільник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні уточнив, що операцію запланували на початок тижня, а післяопераційне відновлення, за попередніми оцінками, триватиме близько тижня.

Нагадаємо, у травні 2025 року американського кардинала Роберта Френсіса Превоста обрали Папою Римським. Він узяв ім’я Лев XIV. Дізнатися біографію Святішого Отця можна тут.

Нещодавно 71-річний понтифік закликав Європу активніше використовувати дипломатію, не вважати війну неминучою та бути готовою до поступок заради миру. Він також розкритикував рекордне зростання оборонних витрат країн ЄС на тлі загрози з боку Росії та потреби в переозброєнні.