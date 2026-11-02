Росіяни завозили важку техніку, припаси та особовий склад на територію Олешків та прилеглих сіл

Російські окупанти використали запроваджений «режим тиші» та евакуацію цивільних з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині для зміцнення своїх позицій. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 2 листопада.

У пресслужбі Генштабу відзвітували, що під час впровадженого 27 жовтня режиму припинення вогню в Олешках Сили оборони забезпечили дотримання перемирʼя та діяли виключно у межах досягнутих домовленостей. За результатами роботи українських військових під час «режиму тиші» до Олешків доставили гуманітарні вантажі та евакуювали на неокуповану територію України охочих містян. Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що українські військові також евакуювали з правобережжя Херсонщини 167 цивільних, які перебували у неокупованих населених пунктах, які зазнають обстрілів з боку Росії.

«Противник натомість використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій. За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Доповнено о 10:00. Sky News отримало у розпорядження відео з дронів 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», на яких видно, що росіяни використали гуманітарний коридор, щоб перекинути свою важку техніку в Олешки та сусідні села. Крім того, на кадрах видно російських солдатів, які заходять у зруйновані будинки, шукаючи місця для нових позицій.

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Також у сюжеті Sky News йдеться, що окупанти також намагалися приховати відповідальність за воєнні злочини, забираючи з моргу тіла цивільних, які загинули через міни та обстріли. Зазначається, що росіяни вивезли з місцевої лікарні близько 30 тіл.

Крім того, на кадрах видно, як росіяни завозять припаси для своїх солдатів в Олешках. За даними української розвідки, одна з машин гуманітарного конвою відхилилася від маршруту, щоб доставити припаси російським солдатам

Головний продюсер Sky News в Україні Азад Сафаров повідомив, що відео не можна було показувати, доки люди з Олешок не дісталися вільної території України.

Нагадаємо, режим тиші тривав з 27 жовтня по 1 листопада. Його запровадили на тлі гуманітарної катастрофи в Олешках. Нагадаємо, з літа 2026 року через близькість до фронту до Олешків майже не надходили харчові продукти та ліки. Після того, як українські організації та європейські партнери закликали до врегулювання гуманітарної катастрофи в Олешках, перша леді США Меланія Трамп завила про запровадження перемирʼя там.

Під час нього відбулася гуманітарна операція з передачі продуктів та медикаментів для мешканців Олешків, а також евакуація до України тих, хто виявив таке бажання. Евакуація розпочалася 30 жовтня – місцеві мешканці могли обрати, до якої країни виїхати. 31 жовтня президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомили, що жителі Олешків прибули на підконтрольну Україні територію.